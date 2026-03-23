Всеми любимая классика — готовим гуляш из говядины с подливкой как в СССР

Сочный гуляш из говядины с густой подливкой как в СССР

Всеми любимая классика — готовим гуляш из говядины с подливкой как в СССР

Готовим гуляш из говядины с подливкой как в СССР — она получится густой, с ярким томатным вкусом и аппетитными кусочками мяса, которые будут таять во рту.

Секрет этого блюда — в правильно подготовленной муке для соуса. Именно от нее будет зависеть цвет и насыщенность вкуса будущей подливки. Если все сделать правильно, получится тот самый вкус из детства.

Ингредиенты

Говядина (подойдет лопатка или огузок) — 400 г

Репчатый лук — 1 шт.

Томатная паста или кетчуп — 1 столовая ложка

Пшеничная мука — 1 столовая ложка

Вода — 400 мл

Топленое масло — 1 столовая ложка

Черный молотый перец — на кончике ножа

Черный перец в горошке — 2 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Соль — на вкус

Способ приготовления

Мясо промыть и просушить бумажной салфеткой, а затем нарезать на маленькие кусочки — их размер должен быть примерно 2–3 сантиметра. На хорошо прогретой сковороде растопить масло. Выложить говядину и обжарить кусочки на большом огне, они должны приобрести румяный цвет. При этом важно, чтобы мясо лежало на сковородке в один слой, некоторым хозяйкам придется жарить его в несколько заходов. Готовые кусочки переложить в миску. Нарезать лук мелкими кубиками и отправить на сковородку, обжаривать до золотистости. Вернуть мясо на сковородку. Посолить, поперчить, добавить томатную пасту, перемешать и дать потомиться одну-две минуты.

