Всеми любимая классика — готовим гуляш из говядины с подливкой как в СССР

Готовим гуляш из говядины с подливкой как в СССР — она получится густой, с ярким томатным вкусом и аппетитными кусочками мяса, которые будут таять во рту.
Секрет этого блюда — в правильно подготовленной муке для соуса. Именно от нее будет зависеть цвет и насыщенность вкуса будущей подливки. Если все сделать правильно, получится тот самый вкус из детства.
Ингредиенты
- Говядина (подойдет лопатка или огузок) — 400 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Томатная паста или кетчуп — 1 столовая ложка
- Пшеничная мука — 1 столовая ложка
- Вода — 400 мл
- Топленое масло — 1 столовая ложка
- Черный молотый перец — на кончике ножа
- Черный перец в горошке — 2 шт.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Соль — на вкус
Способ приготовления
- Мясо промыть и просушить бумажной салфеткой, а затем нарезать на маленькие кусочки — их размер должен быть примерно 2–3 сантиметра.
- На хорошо прогретой сковороде растопить масло. Выложить говядину и обжарить кусочки на большом огне, они должны приобрести румяный цвет. При этом важно, чтобы мясо лежало на сковородке в один слой, некоторым хозяйкам придется жарить его в несколько заходов. Готовые кусочки переложить в миску.
- Нарезать лук мелкими кубиками и отправить на сковородку, обжаривать до золотистости.
- Вернуть мясо на сковородку. Посолить, поперчить, добавить томатную пасту, перемешать и дать потомиться одну-две минуты.
Попробуйте приготовить еще одно блюдо из детства — жареную картошку с луком.