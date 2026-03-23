Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 12:30

Всеми любимая классика — готовим гуляш из говядины с подливкой как в СССР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Готовим гуляш из говядины с подливкой как в СССР — она получится густой, с ярким томатным вкусом и аппетитными кусочками мяса, которые будут таять во рту.

Секрет этого блюда — в правильно подготовленной муке для соуса. Именно от нее будет зависеть цвет и насыщенность вкуса будущей подливки. Если все сделать правильно, получится тот самый вкус из детства.

Ингредиенты

  • Говядина (подойдет лопатка или огузок) — 400 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Томатная паста или кетчуп — 1 столовая ложка
  • Пшеничная мука — 1 столовая ложка
  • Вода — 400 мл
  • Топленое масло — 1 столовая ложка
  • Черный молотый перец — на кончике ножа
  • Черный перец в горошке — 2 шт.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Соль — на вкус

Способ приготовления

  1. Мясо промыть и просушить бумажной салфеткой, а затем нарезать на маленькие кусочки — их размер должен быть примерно 2–3 сантиметра.
  2. На хорошо прогретой сковороде растопить масло. Выложить говядину и обжарить кусочки на большом огне, они должны приобрести румяный цвет. При этом важно, чтобы мясо лежало на сковородке в один слой, некоторым хозяйкам придется жарить его в несколько заходов. Готовые кусочки переложить в миску.
  3. Нарезать лук мелкими кубиками и отправить на сковородку, обжаривать до золотистости.
  4. Вернуть мясо на сковородку. Посолить, поперчить, добавить томатную пасту, перемешать и дать потомиться одну-две минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
гуляш
подливы
рецепт
СССР
Анна Иванова
А. Иванова
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциация лыжных видов сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет большую опасность по АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
«Это единственное»: Песков о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
В Подмосковье поймали 18-летнего курьера мошенников
Названо условие, при котором Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки
«Более кровавая персона»: военэксперт высказался о преемнике Зеленского
Иран пригрозил США игрой в «Морской бой» в Персидском заливе при нападении
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.