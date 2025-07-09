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09 июля 2025 в 10:00

Икра без капризов: кабачковая классика для ленивой зимы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Летом кабачковая икра не кажется чем-то особенным, но вот зимой — другое дело. Откроешь баночку, намазываешь на хлеб — и будто август на дворе!

Ингредиенты:

  • кабачки — 1 кг;
  • морковь — 250 г;
  • лук — 250 г;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • масло растительное — 5 ст. л.;
  • соль, перец, душистый перец, сахар — по вкусу;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • уксус — 1 ст. л.

Мелко режу лук и тру морковь, обжариваю до мягкости. Добавляю отжатые натертые кабачки, тушу с лавровым листом, солью, специями. Через 15 минут кладу томатную пасту, увариваю до нужной густоты. Можно пробить блендером — как нравится. В конце — немного уксуса, и горячую икру — по стерилизованным банкам. Получается вкусно, просто и очень по-домашнему. Магазинная рядом не стояла!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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