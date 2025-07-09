Икра без капризов: кабачковая классика для ленивой зимы

Летом кабачковая икра не кажется чем-то особенным, но вот зимой — другое дело. Откроешь баночку, намазываешь на хлеб — и будто август на дворе!

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг;

морковь — 250 г;

лук — 250 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

масло растительное — 5 ст. л.;

соль, перец, душистый перец, сахар — по вкусу;

лавровый лист — 2 шт.;

уксус — 1 ст. л.

Мелко режу лук и тру морковь, обжариваю до мягкости. Добавляю отжатые натертые кабачки, тушу с лавровым листом, солью, специями. Через 15 минут кладу томатную пасту, увариваю до нужной густоты. Можно пробить блендером — как нравится. В конце — немного уксуса, и горячую икру — по стерилизованным банкам. Получается вкусно, просто и очень по-домашнему. Магазинная рядом не стояла!

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