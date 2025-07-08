Шашлык в духовке: курочка с картошкой — пальчики оближешь!

Устали от обычных котлет и пюре? Этот рецепт станет настоящим спасением для вашего меню! Всего за час в духовке получается сразу и сочное мясо, и ароматный гарнир — идеально для занятых хозяек.
Я обожаю это блюдо за его простоту и праздничный вид. Когда гости на пороге, а времени мало, этот шашлык выручает меня уже не первый год. И поверьте, никто не догадается, что он не на углях!
Ингредиенты
- Куриное филе — 400 г
- Картофель — 300 г
- Лук — 1 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Бальзамический уксус — 1 ч. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Специи — по вкусу
- Масло растительное — 1 ст. л.
Курицу нарезаем кубиками и маринуем 20 минут в смеси соевого соуса, уксуса, масла и специй. Картофель режем тонкими кружочками и слегка отвариваем (5–7 минут). В форму выкладываем картошку, посыпаем луком, сверху — шашлычки из курицы и перца на шпажках.
Запекаем под фольгой 25 минут при 160 °С, затем 10 минут без фольги до румяной корочки. Аромат стоит — как на природе! Подаем сразу горячим — сочная курочка и нежная картошечка тают во рту.
Мечтаете о шашлыке, который тает во рту, а не напоминает жесткую подошву? Все начинается с правильного выбора мяса — это 80% успеха вашего кулинарного шедевра!
Эта закуска исчезает со стола мгновенно. Проверено — гости всегда просят добавки!