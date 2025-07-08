Шашлык в духовке: курочка с картошкой — пальчики оближешь!

Устали от обычных котлет и пюре? Этот рецепт станет настоящим спасением для вашего меню! Всего за час в духовке получается сразу и сочное мясо, и ароматный гарнир — идеально для занятых хозяек.

Я обожаю это блюдо за его простоту и праздничный вид. Когда гости на пороге, а времени мало, этот шашлык выручает меня уже не первый год. И поверьте, никто не догадается, что он не на углях!

Ингредиенты

Куриное филе — 400 г

Картофель — 300 г

Лук — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Соевый соус — 1 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ч. л.

Чеснок — 1 зубчик

Специи — по вкусу

Масло растительное — 1 ст. л.

Курицу нарезаем кубиками и маринуем 20 минут в смеси соевого соуса, уксуса, масла и специй. Картофель режем тонкими кружочками и слегка отвариваем (5–7 минут). В форму выкладываем картошку, посыпаем луком, сверху — шашлычки из курицы и перца на шпажках.

Запекаем под фольгой 25 минут при 160 °С, затем 10 минут без фольги до румяной корочки. Аромат стоит — как на природе! Подаем сразу горячим — сочная курочка и нежная картошечка тают во рту.

Мечтаете о шашлыке, который тает во рту, а не напоминает жесткую подошву? Все начинается с правильного выбора мяса — это 80% успеха вашего кулинарного шедевра!

Эта закуска исчезает со стола мгновенно. Проверено — гости всегда просят добавки!