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09 июля 2025 в 10:25

Раскрыто, когда вузы России перейдут на новую систему высшего образования

Минобрнауки: все вузы России перейдут на новую систему образования в 2027 году

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Все российские вузы перейдут на новую систему высшего образования в 2027 году, заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. По его словам, в ведомстве хотят увеличить количество университетов, которые участвуют в пилотном проекте новой системы, передает РИА Новости.

Это с 2027 года, вся система перейдет, — сказал Афанасьев.

Ранее в ведомстве заявили, что обучение в российских университетах заметно подорожало в 2025 году. Так, по сравнению с прошлым годом цены выросли на 12%. При этом в Москве показатели увеличились на 15,7%, а в Санкт-Петербурге — на 11,1%.

Уточняется, что на сегодняшний день средняя ежегодная плата за обучение по программам бакалавриата не превышает 2,4 среднемесячной зарплаты по региону. В ведомстве отметили, что высшее образование в России по-прежнему остается доступным.

До этого Афанасьев рассказал о планах ведомства оценить эффективность системы отработки после университетов на примере медиков. Так министерство поддержало соответствующую инициативу Минздрава.

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