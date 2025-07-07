Стоимость обучения в российских вузах заметно возросла Минобрнауки: стоимость обучения в вузах России выросла на 12% за год

Обучение в российских университетах заметно подорожало в 2025 году, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки России. Так, по сравнению с прошлым годом цены выросли на 12%. При этом в Москве показатели увеличились на 15,7%, а в Санкт-Петербурге — на 11,1%, передает «Интерфакс».

По результатам предварительного мониторинга установления стоимости платного высшего образования средний рост стоимости обучения в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 12%, в том числе по Москве — 15,7%, Санкт-Петербургу — 11,1%, по остальным регионам — 11,3%, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что на сегодняшний день средняя ежегодная плата за обучение по программам бакалавриата не превышает 2,4 среднемесячной зарплаты по региону. В ведомстве отметили, что высшее образование в России по-прежнему остается доступным.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев рассказал о планах ведомства оценить эффективность системы отработки после университетов на примере медиков. Таким образом министерство поддержало соответствующую инициативу Минздрава.