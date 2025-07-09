Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 10:27

Посольство ФРГ извинилось за публикацию «нацистского» флага СССР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство Германии в России в своем Telegram-канале принесло извинения в связи с публикацией неправильного изображения флага СССР. Там подчеркнули, что подписчикам была представлена карта с неверными данными.

Мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке. Приносим свои извинения, — пояснили в дипмиссии.

8 июля посольство ФРГ в Москве опубликовало карту устройства послевоенных оккупационных зон Германии в 1945 году с исковерканным флагом СССР. На знамени были изображены черный серп и молот в белом круге на красном фоне, что сделало его стилистически похожим на флаг гитлеровской Германии 1933–1945 годов. Позже карта была удалена.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь назвала антиисторическим фейком публикацию посольства Германии. По ее словам, знамя было схоже с символом нацистов и Национал-большевистской партии (НБП, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена, ликвидирована по решению суда).

Германия
посольства
флаги
СССР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ситуация в Курской области утром 9 июля: разгром элиты, бегство наемников
Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске
Погода в Москве в среду, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность
Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили
Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ
Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине
В МИД призвали осудить теракты Киева в двух городах России
Мерц счел невозможным дипломатическое урегулирование на Украине
В Житомирской области полыхает аэродром ВСУ
Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Россияне получили возможность мгновенно подтвердить участие в СВО
Сотрудники ГИБДД с сиренами выгнали волка из жилого района Башкирии
Эксперт дал прогноз по ценам на квартиры на ближайшие месяцы
«Бойцовский клуб»: в США призвали «сражаться» с решениями Трампа по Украине
В Госдуме назвали дату, когда Европа будет готова к войне с Россией
Лазарева вспомнила о жизни в России
«Поверьте мне»: экс-премьер РФ рассказал, зачем Зеленскому нужен конфликт
Депутат Горячева раскрыла, кто такие сталкеры и чем они опасны
В Германии указали на угрозу для США из-за наступления ВС России в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.