Посольство ФРГ извинилось за публикацию «нацистского» флага СССР

Посольство Германии в России в своем Telegram-канале принесло извинения в связи с публикацией неправильного изображения флага СССР. Там подчеркнули, что подписчикам была представлена карта с неверными данными.

Мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке. Приносим свои извинения, — пояснили в дипмиссии.

8 июля посольство ФРГ в Москве опубликовало карту устройства послевоенных оккупационных зон Германии в 1945 году с исковерканным флагом СССР. На знамени были изображены черный серп и молот в белом круге на красном фоне, что сделало его стилистически похожим на флаг гитлеровской Германии 1933–1945 годов. Позже карта была удалена.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь назвала антиисторическим фейком публикацию посольства Германии. По ее словам, знамя было схоже с символом нацистов и Национал-большевистской партии (НБП, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена, ликвидирована по решению суда).