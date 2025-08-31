День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 07:52

ВСУ не теряют надежды вернуть контроль над Кременскими лесами

Марочко: ВСУ атакуют у Серебрянки для возврата контроля над Кременскими лесами

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают регулярные атаки в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики, пытаясь вернуть контроль над стратегически важными Кременскими лесами в Луганской Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, этот лесной массив имеет ключевое значение для снабжения украинской группировки на данном участке. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В районе Серебрянки уже на протяжении длительного времени идут очень тяжелые боестолкновения. Противник здесь постоянно пытается контратаковать, поскольку значимость Серебрянки для Киева очень большая, — указал эксперт.

Несмотря на постоянные контратаки, ВСУ утратили контроль над значительной частью Кременского леса. Российские военнослужащие успешно отражают нападения и противодействуют деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.

По последним данным, российские силы контролируют около 60% населенного пункта Серебрянка и более 80% территории Кременских лесов. Российские подразделения продолжают укреплять свои позиции и систематически выдавливают противника из оставшихся участков лесного массива.

Ранее Марочко заявил, что освобождение населенного пункта Нелеповка в ДНР имеет важное оперативно-тактическое значение. По его словам, это создает угрозу окружения для украинской группировки, дислоцированной между этим населенным пунктом и Часовым Яром.

ДНР
ВСУ
стратегии
провалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шанхайский дух»: Лукашенко раскрыл важную роль ШОС на мировой арене
В Геленджике потушили один из очагов лесного пожара площадью 12 гектаров
Раскрыто число новых случаев лихорадки чикунгунья в Китае
Открытки на День знаний: поздравления с праздником для взрослых и детей
Рецепт домашнего лечо из болгарского перца и кабачков в банке три литра
Появились кадры, как Путина встретили в Китае
В Омской области в ДТП с Nissan и «Нивой» погибла женщина и пострадали трое
Простой рецепт лечо — аппетитной венгерской закуски к мясу
Лукашенко раскрыл, чему Западу стоит поучиться у Си Цзиньпина
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Рецепт огурцов, соленных холодным способом в банке: на вкус как из бочки
Салат «Щетка»: простой и эффективный рецепт для тех, кто хочет похудеть
Простой рецепт лечо из огурцов на зиму
Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту: вкус детства
Классический рецепт шарлотки с яблоками на сковороде: духовка не нужна
Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
«Пытаются откатиться»: штурмовик уличил наемников ВСУ в трусости
Клинит руль, стучит двигатель: самые частые жалобы на поломки в новых Lada
Стало известно о личных брифингах Уиткоффа для Трампа
Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.