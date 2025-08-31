ВСУ не теряют надежды вернуть контроль над Кременскими лесами Марочко: ВСУ атакуют у Серебрянки для возврата контроля над Кременскими лесами

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают регулярные атаки в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики, пытаясь вернуть контроль над стратегически важными Кременскими лесами в Луганской Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, этот лесной массив имеет ключевое значение для снабжения украинской группировки на данном участке. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В районе Серебрянки уже на протяжении длительного времени идут очень тяжелые боестолкновения. Противник здесь постоянно пытается контратаковать, поскольку значимость Серебрянки для Киева очень большая, — указал эксперт.

Несмотря на постоянные контратаки, ВСУ утратили контроль над значительной частью Кременского леса. Российские военнослужащие успешно отражают нападения и противодействуют деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.

По последним данным, российские силы контролируют около 60% населенного пункта Серебрянка и более 80% территории Кременских лесов. Российские подразделения продолжают укреплять свои позиции и систематически выдавливают противника из оставшихся участков лесного массива.

Ранее Марочко заявил, что освобождение населенного пункта Нелеповка в ДНР имеет важное оперативно-тактическое значение. По его словам, это создает угрозу окружения для украинской группировки, дислоцированной между этим населенным пунктом и Часовым Яром.