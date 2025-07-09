Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 09:27

Захарова обвинила посольство Германии в публикации антиисторических фейков

Захарова назвала антиисторическим фейком публикацию ФРГ с ложным флагом СССР

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МО РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала антиисторическим фейком публикацию посольства Германии с изображением карты послевоенных границ в Европе. Там был искажен государственный флаг СССР. Знамя было схоже с символом нацистов и Национал-большевистской партии (НБП, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена, ликвидирована по решению суда).

Это просто ужас. Пост этот, конечно, надо назвать не просто фейковым, а антиисторическим. Это и фейк, и это антиисторический фейк, — сказала она.

8 июля посольство ФРГ в Москве опубликовало карту устройства послевоенных оккупационных зон Германии в 1945 году с исковерканным флагом СССР. На знамени были изображены черный серп и молот в белом круге на красном фоне, что делает его стилистически похожим на флаг гитлеровской Германии 1933–1945 годов. Позже карта была удалена. Как считает Захарова, посольству Германии стоило бы принести извинения за такую публикацию в год 80-летия Победы над нацизмом.

Мария Захарова
посольства
Германия
СССР
флаги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал раскрыл, как удар более 700 дронов по Украине изменит ход СВО
Бывший советник раскритиковал решения Трампа по Украине
В Госдуме призвали не доверять материалам CNN c угрозами Трампа Путину
Генерал ответил на заявление ВСУ о сбитых 728 дронах России
Таджикистан выгнал афганских беженцев под угрозой ареста
На Украине пожаловались на рекордную атаку дронов
Воробьев рассказал о новшествах в сфере ЖКУ в Подмосковье
Ситуация в Курской области утром 9 июля: разгром элиты, бегство наемников
Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске
Погода в Москве в среду, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность
Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили
Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ
Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине
В МИД призвали осудить теракты Киева в двух городах России
Мерц счел невозможным дипломатическое урегулирование на Украине
В Житомирской области горит аэродром ВСУ
Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Россияне получили возможность мгновенно подтвердить участие в СВО
Сотрудники ГИБДД с сиренами выгнали волка из жилого района Башкирии
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.