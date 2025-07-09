Захарова обвинила посольство Германии в публикации антиисторических фейков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала антиисторическим фейком публикацию посольства Германии с изображением карты послевоенных границ в Европе. Там был искажен государственный флаг СССР. Знамя было схоже с символом нацистов и Национал-большевистской партии (НБП, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена, ликвидирована по решению суда).

Это просто ужас. Пост этот, конечно, надо назвать не просто фейковым, а антиисторическим. Это и фейк, и это антиисторический фейк, — сказала она.

8 июля посольство ФРГ в Москве опубликовало карту устройства послевоенных оккупационных зон Германии в 1945 году с исковерканным флагом СССР. На знамени были изображены черный серп и молот в белом круге на красном фоне, что делает его стилистически похожим на флаг гитлеровской Германии 1933–1945 годов. Позже карта была удалена. Как считает Захарова, посольству Германии стоило бы принести извинения за такую публикацию в год 80-летия Победы над нацизмом.