В Германии исказили флаг СССР

Посольство ФРГ в Москве опубликовало карту устройства послевоенных оккупационных зон Германии в 1945 году с исковерканным флагом СССР. В Telegram-канале дипмиссии на территории, контролируемой советскими войсками, был поставлен флажок, схожий со знаменем нацистов и Национал-большевистской партии (НБП, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена, ликвидирована по решению суда).

Советская оккупационная зона отмечена флажком, на котором изображены черный серп и молот в белом круге на красном фоне, что делает его стилистический похожим на флаг гитлеровской Германии 1933–1945 годов. Тогда как на настоящем флаге СССР серп и молот золотого цвета располагались в верхнем левом углу красного полотнища.

При этом флаги Франции, США и Великобритании также нарисованы на карте. Их изменения не коснулись.

Ранее волгоградские подростки, которых подозревают в экстремизме, сожгли копию Знамени Победы и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода, сообщила пресс-служба ФСБ региона. Отмечается, что они совершали преступления еще с 2024 года.