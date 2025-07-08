Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 16:18

В Германии исказили флаг СССР

Посольство Германии в Москве вместо флага СССР использовало знамя НБП

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Посольство ФРГ в Москве опубликовало карту устройства послевоенных оккупационных зон Германии в 1945 году с исковерканным флагом СССР. В Telegram-канале дипмиссии на территории, контролируемой советскими войсками, был поставлен флажок, схожий со знаменем нацистов и Национал-большевистской партии (НБП, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена, ликвидирована по решению суда).

Советская оккупационная зона отмечена флажком, на котором изображены черный серп и молот в белом круге на красном фоне, что делает его стилистический похожим на флаг гитлеровской Германии 1933–1945 годов. Тогда как на настоящем флаге СССР серп и молот золотого цвета располагались в верхнем левом углу красного полотнища.

При этом флаги Франции, США и Великобритании также нарисованы на карте. Их изменения не коснулись.

Ранее волгоградские подростки, которых подозревают в экстремизме, сожгли копию Знамени Победы и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода, сообщила пресс-служба ФСБ региона. Отмечается, что они совершали преступления еще с 2024 года.

Германия
Россия
нацисты
флаги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Снесенная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил новые стандарты помощи при искусственном аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Украинских учителей заставляют не понимать русский язык
Выведенные в Черниговскую область силы ВСУ вернулись в сумское приграничье
Не удержал в штанах: мускулистый извращенец снова снял трусы перед девочкой
Украинцы негативно отреагировали на призыв ВСУ полюбить ТЦК
«Врагам не понять»: Кадыров высказался о братстве с Даудовым
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.