Захарова призвала посольство ФРГ извиниться за публикацию искаженного флага

Посольству Германии в Москве стоило бы принести извинения за публикацию в своем официальном канале карты послевоенных границ в Европе с искаженным государственным флагом СССР, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, вместо государственного флага СССР был использован «некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа Национал-большевистской партии» (НБП, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена, ликвидирована по решению суда).

В своем официальном Telegram-канале посольство Германии в Москве опубликовало (анти)исторический пост о послевоенных границах в Европе, где вместо государственного флага СССР был использован некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещенной экстремистской организации НБП. <…> Как бы то ни было, извинения за такое в год 80-летия Победы над нацизмом были бы, мягко говоря, не лишними, — написала Захарова.

Ранее сегодня сообщалось, что советская оккупационная зона отмечена флажком, на котором изображены черный серп и молот в белом круге на красном фоне, что делает его стилистический похожим на флаг гитлеровской Германии 1933–1945 годов. Тогда как на настоящем флаге СССР серп и молот золотого цвета располагались в верхнем левом углу красного полотнища. Позже карта была удалена.

До этого стало известно, что волгоградские подростки, которых подозревают в экстремизме, сожгли копию Знамени Победы и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода, сообщила пресс-служба ФСБ региона. Отмечается, что они совершали преступления еще с 2024 года.