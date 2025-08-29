День знаний — 2025
29 августа 2025 в 16:27

В Чехии флаг Украины заменили баннером с обезьяной

В Праге флаг Украины на Национальном музее заменили баннером с обезьяной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Флаг Украины, который был установлен на Национальном музее Чехии в Праге, заменили баннером с обезьяной, сообщает пишет Parlamentní listy. Причиной стала выставка, которая сейчас проходит в учреждении. Теперь на фасаде музея красуется реклама проекта.

Почему же флаг убрали? Причина в редкой выставке, которая сейчас проходит в Национальном музее, — уточнили журналисты.

Баннер ссылается на уникальную экспозицию, состоящую из останков предков человека, известных как Люси и Селам. Ее привезли в Чехию из Эфиопии. Изначально украинский флаг должен был висеть рядом с баннером. Однако представители Эфиопии выступили против такой идеи.

Ранее МИД Украины и Минкультуры страны возмутились из-за поднятого на Венецианском кинофестивале флага России. Представители ведомств потребовали организаторов смотра «избавиться от присутствия РФ».

В Париже на матче второго тура чемпионата Франции болельщика, который показывал украинский флаг, выгнали со стадиона. Инцидент произошел на трибуне во время игры «Пари Сен-Жермен» с «Анже».

Украина
Чехия
флаги
музеи
