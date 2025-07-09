Автомобильный налог увеличат для одной категории россиян РОАД готовит закон о повышении налога для владельцев авто старше 15 лет

Автовладельцы могут в скором времени столкнуться с повышением налога, если их авто старше 15 лет, рассказал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин Autonews. По его словам, организация готовит соответствующий законопроект.

В кулуарах пресс-конференции спикер пояснил, что документ предполагает повышенный налог на старый транспорт, прохождение техосмотра два раза в год, а также расширение программы утилизации. При этом Подщеколдин отметил, что для комфорта автовладельцев более жесткие меры вводиться не будут.

К сожалению, в нашей стране сейчас средний возраст автомобиля — 16 лет. Если ввести более жесткие нормы, граждане пострадают, — отметил глава ассоциации.

Ранее председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев не исключил, что в России может появиться налог на поездки за рубеж. Парламентарий уверен: мера поможет поддержать отечественный туризм. Планируется, что нововведение поможет привлечь в бюджет порядка 7 млрд рублей.