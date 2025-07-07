В Госдуме не исключили введение нового налога для россиян Депутат Тарбаев допустил ввод налога на поездки за границу

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в разговоре с «Абзацем» не исключил, что в России может появиться налог на поездки за рубеж. Парламентарий уверен: мера поможет поддержать отечественный туризм.

Эта мера вполне может быть введена <…>. В целом деньги, которые у нас уходят за границу в части выездного туризма, направлять на развитие внутреннего туризма было бы логичным и правильным [шагом], — подчеркнул Тарбаев.

По словам парламентария, за прошлый год жители России вывезли за рубеж 700 млрд рублей. Если добавить к стоимости каждой путевки 200--300 рублей, то на нужды отечественного туризма появятся средства в размере 7 млрд рублей. При этом депутат отметил, что налог нужно взымать с юридических лиц — турфирм.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин призвал Минфин и Минцифры подготовить новое предложение по налоговым льготам для IT-компаний с госучастием. Речь идет о предприятиях, где доля государства составляет более 50%, пояснил руководитель кабмина.