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03 июля 2025 в 13:43

Мишустин дал поручение по налоговым льготам для одного вида компаний

Мишустин поручил Минфину разработать предложение по налоговым льготам

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал Минфин и Минцифры подготовить новое предложение по налоговым льготам по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Речь идет о преференциях для IT-компаний с государственным участием.

Минфину и Минцифры поручено до конца III квартала подготовить предложения <…>, предусмотрев для IT-компаний, в которых доля прямого или косвенного участия Российской Федерации превышает 50%, возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами при соответствии определенным условиям, — поручил Мишустин.

Ранее глава кабмина сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России должен возрасти в следующем году минимум на 16,5%. По его словам, с начала нынешнего года МРОТ повысился на аналогичное значение. Он пояснил, что к показателю привязаны зарплаты порядка 4 млн человек.

Глава правительства также подчеркнул: страховая часть пенсии будет индексироваться два раза с 2026 года. Повышать выплаты намерены в феврале и апреле каждого года.

Михаил Мишустин
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налоги
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