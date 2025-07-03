Мишустин дал поручение по налоговым льготам для одного вида компаний

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал Минфин и Минцифры подготовить новое предложение по налоговым льготам по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Речь идет о преференциях для IT-компаний с государственным участием.
Минфину и Минцифры поручено до конца III квартала подготовить предложения <…>, предусмотрев для IT-компаний, в которых доля прямого или косвенного участия Российской Федерации превышает 50%, возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами при соответствии определенным условиям, — поручил Мишустин.
Ранее глава кабмина сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России должен возрасти в следующем году минимум на 16,5%. По его словам, с начала нынешнего года МРОТ повысился на аналогичное значение. Он пояснил, что к показателю привязаны зарплаты порядка 4 млн человек.
Глава правительства также подчеркнул: страховая часть пенсии будет индексироваться два раза с 2026 года. Повышать выплаты намерены в феврале и апреле каждого года.