Мишустин дал поручение по налоговым льготам для одного вида компаний

Мишустин дал поручение по налоговым льготам для одного вида компаний Мишустин поручил Минфину разработать предложение по налоговым льготам

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал Минфин и Минцифры подготовить новое предложение по налоговым льготам по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Речь идет о преференциях для IT-компаний с государственным участием.

Минфину и Минцифры поручено до конца III квартала подготовить предложения <…>, предусмотрев для IT-компаний, в которых доля прямого или косвенного участия Российской Федерации превышает 50%, возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами при соответствии определенным условиям, — поручил Мишустин.

Ранее глава кабмина сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России должен возрасти в следующем году минимум на 16,5%. По его словам, с начала нынешнего года МРОТ повысился на аналогичное значение. Он пояснил, что к показателю привязаны зарплаты порядка 4 млн человек.

Глава правительства также подчеркнул: страховая часть пенсии будет индексироваться два раза с 2026 года. Повышать выплаты намерены в феврале и апреле каждого года.