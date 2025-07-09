В Совфеде высказались об угрозах Трампа Путину бомбить Москву

Запись с угрозами главы Белого дома Дональда Трампа лидеру России Владимиру Путину мог сгенерировать искусственный интеллект, выразил мнение в беседе с NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, действующий президент США вряд ли мог позволить себе подобные высказывания в отношении российского коллеги. Он также предположил, что инцидент может быть провокацией, направленной на обострение отношений между Москвой, Пекином и Вашингтоном.

Думаю, Трамп вряд ли осмелился угрожать Путину, по крайней мере в личных беседах. В начале предвыборной кампании он где-то что-то напускал. Трамп понимает, что такое Россия и Китай, не позволил бы себе в таком тоне говорить с лидерами великих держав. Думаю, это попытка антироссийских сил стравить РФ и Китай с Трампом и в этой мутной воде набрать очки. Сейчас можно все что угодно подделать. Это может быть фейк с учетом нынешних технологий, искусственного интеллекта. На подобные вещи нужно спокойно реагировать, — высказался Джабаров.

Ранее появилась информация, что Трамп угрожал Путину «разбомбить Москву к чертям». В распоряжении журналистов появилась аудиозапись с заявлениями главы Белого дома, которая была сделана в 2024 году на одном из мероприятий, проведенных для доноров предвыборной кампании будущего главы Белого дома. Из нее следует, что Трамп угрожал президенту России в случае, если Москва предпримет какие-либо действия в отношении Киева.