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09 июля 2025 в 09:52

В Норвегии назвали возможный результат окончания украинского конфликта

Профессор Дизен: украинский конфликт может закончиться созданием единой Европы

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Украинский конфликт может закончиться созданием единой Европы, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, Украина может стать концом для НАТО. Он добавил, что перевооружение Европы усугубит ситуацию на континенте.

Украина стала кладбищем однополярного мира, а в скором времени станет и кладбищем НАТО, — сказал Дизен.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что страна готова сражаться с Россией в рядах НАТО, но все еще существуют риски, связанные с ее боеготовностью. Так он ответил на вопрос депутата Фреда Томаса о том, смогут ли ВС Британии защитить восточный фланг Альянса.

До этого стало известно, что Польша и страны Прибалтики массово укрепляют границы и выходят из международных соглашений, заявляя о вероятности вооруженного конфликта с Россией в ближайшие годы. По данным источника, в Литве говорят об угрозе столкновения уже в 2028 году и выделяют сотни миллионов евро на минные поля, бункеры и оборонительные рубежи.

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