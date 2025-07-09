В Норвегии назвали возможный результат окончания украинского конфликта

Украинский конфликт может закончиться созданием единой Европы, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, Украина может стать концом для НАТО. Он добавил, что перевооружение Европы усугубит ситуацию на континенте.

Украина стала кладбищем однополярного мира, а в скором времени станет и кладбищем НАТО, — сказал Дизен.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что страна готова сражаться с Россией в рядах НАТО, но все еще существуют риски, связанные с ее боеготовностью. Так он ответил на вопрос депутата Фреда Томаса о том, смогут ли ВС Британии защитить восточный фланг Альянса.

До этого стало известно, что Польша и страны Прибалтики массово укрепляют границы и выходят из международных соглашений, заявляя о вероятности вооруженного конфликта с Россией в ближайшие годы. По данным источника, в Литве говорят об угрозе столкновения уже в 2028 году и выделяют сотни миллионов евро на минные поля, бункеры и оборонительные рубежи.