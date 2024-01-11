Актер театра и кино Ярослав Бойко в прошлом году развелся с супругой. В чем причины, как сейчас живет артист, в каких проектах он задействован?
Чем известен Бойко
Ярослав Бойко родился 14 мая 1970 года в Киеве в семье военного. После девятого класса он поступил в механико-металлургический техникум, но вскоре бросил учебу и ушел в армию.
Вернувшись со службы, он встретил приятельницу, которая хотела поступить в театральный институт, и решил составить ей компанию. Его подругу не зачислили в вуз, а сам Бойко стал студентом Киевского театрального института имени Карпенко-Карого.
Проучившись несколько лет, он ушел из вуза, так как там преподавали на украинском языке, которым он практически не владел. Спустя время он отправился в Москву, где поступил в Школу-студию МХАТ.
Карьера Бойко в кино началась в 1991 году с фильма «Круиз, или Разводное путешествие». Позже он снялся в проектах «Каменская», «Марш Турецкого, «Дальнобойщики», «Всегда говори „всегда“», «Неотложка», «Курсанты», «Вызов», «Сокровище», «Пари на любовь», «Анна Каренина», «Суд», «Домработница», «Семейный детектив», «Горчаков», «Сводные судьбы», «В шаге от рая», «Александра и Алеша», «С небес на землю» и других.
Всего в фильмографии артиста более 100 работ.
Что известно о личной жизни Бойко
Ярослав Бойко был женат один раз — на хореографе и танцовщице Рамуне Ходоркайте. Они расписались в 1998 году, когда стало известно, что женщина беременна.
Их первенец Максим появился на свет в 1999 году. В 2003 году Ходоркайте родила Бойко дочь Эмилию.
При этом в 2001 году Бойко крутил роман с актрисой Евгенией Добровольской, которая родила ему внебрачного сына Яна. Но Ходоркайте смогла простить мужу измену.
«У нас все хорошо. Эту ситуацию мы с женой даже не обсуждали. За 20 лет всякое случалось, но мы смогли все преодолеть», — говорил Бойко.
Однако в 2022 году супруги развелись.
«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо», — комментировал актер.
Что Бойко говорил про Украину
Ярослав Бойко родился в Киеве, на Украине. В 2017 году он рассказывал, что на родине его считают «москалем».
«Приезжаю туда — „О, москаль приехал“. В Москве — „О, хохол“. Куда крестьянину податься?» — говорил артист KP.RU.
Чем сейчас занимается Бойко
Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в спектакле «Снежный вальс».
В 2023 году вышли проекты «Акушерка. Побочный эффект» и «Всем по 50» с его участием.
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