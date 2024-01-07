Такшина, отсутствие ролей, альпинизм: куда пропал актер Григорий Антипенко

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Григорий Антипенко

Актер театра и кино Григорий Антипенко, который прославился благодаря роли Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой», несколько лет назад перестал сниматься в кино. В чем причина, в каких проектах он задействован сейчас?

Чем известен Антипенко

Григорий Антипенко родился 10 октября 1974 года в Москве. Его мама работала инженером-технологом на студии «Мосфильм».

Антипенко увлекался химией и биологией, поэтому окончил училище по специальности аптекарь-фармацевт. Помимо этого, он пробовал себя в самых разных отраслях — бухгалтерии, юриспруденции, рекламе.

В 1999 году он поступил в Щукинское училище, в мастерскую Овчинникова, окончив подготовительную группу при Школе-студии МХАТ.

Антипенко прославился благодаря роли Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой», который вышел в 2005 году. После этого актер снимался в проектах «Провинциалка», «М+Ж», «Возмездие», «Черная метка», «Весна в декабре», «Отдам жену в хорошие руки», «Верю», «45 секунд» и других.

Всего в его фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Антипенко

Первой женой Григория Антипенко была Елена Антипенко. В 1999 году у них родился сын Александр.

После развода у артиста был роман с коллегой по сериалу «Не родись красивой» Юлией Такшиной, которая играла секретаршу Вику. Актеры встречались шесть лет и родили двоих сыновей — Федора и Ивана. При этом так и не узаконили отношения официально.

В 2019 году Антипенко сообщил, что женился второй раз и что у него родился четвертый сын — Афанасий. Однако имя супруги он не раскрыл.

«У меня официальный брак. Есть штамп в паспорте. Кто моя жена? Это не обсуждается. Я не афиширую личную жизнь. Было время, когда об этом разговаривал, давал интервью. Но сейчас этот жизненный этап пройден», — объяснил артист.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актеры Юлия Такшина и Григорий Антипенко

Чем увлекается Антипенко

Главное увлечение Григория Антипенко — альпинизм. Актер побывал на Кавказе, Тань-Шане, Алтае. В 1998 году он осуществил первое восхождение в одиночку на Кавказе.

«Оттуда хочется вернуться, но не ради того, чтобы уйти, а чтобы поделиться. Потому что эмоции переполняют. Ты вырываешься оттуда, и хочется целовать людей, потому что все они замечательные. Ты прощаешь им заранее все их грехи, злость или какие-то недостатки. Проблемы суеты, которые существуют в человеческом мире, безмерно малы, по сравнению с тем ощущением, которое появляется там», — рассказывал Антипенко.

В 2010 году артист покорил пик Хан-Тенгри, в 2011 году — пик Ленина, в 2012 году — пик Корженевской.

Чем сейчас занимается Антипенко

Последний раз Григорий Антипенко снимался в кино в 2017 году. Тогда вышел мини-сериал «Торгсин». Артист объясняет это тем, что пока ему не предлагали достойных ролей.

«Просто мне в последнее время не предлагали, на мой взгляд, достойных ролей. Я до сих пор считаю, что мы вернулись в каменный век кинематографа и всему учимся заново... У нас российское кино — за редким исключением — все такое однокрасочное, бессмысленное и бесталанное», — считает он.

В ноябре 2023 года главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов рассказал, что сериал «Не родись красивой» получит продолжение, которое может выйти уже в этом году. Детали сюжета пока не раскрываются.

Антипенко продолжает играть в театре. Он задействован в постановках «Двое на качелях» и «Обещание на рассвете».

Артист отмечал, что все свободное время старается уделять детям.

«Сыновья — мое счастье. С каждым ребенком все больше уверенности в завтрашнем дне. Знаю, что все будет хорошо», — говорил Антипенко.

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