«На меня наложено проклятие ситкома»: куда пропал звезда «Ворониных» Дронов

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Актер Георгий Дронов

Актер Георгий Дронов после завершения ситкома «Воронины» редко появляется на экранах. Артист сейчас чаще играет в спектаклях, чем в кинофильмах. Он не ведет соцсети и практически не дает интервью. Чем занимается Дронов и почему он не общается с поклонниками и журналистами?

Чем известен Георгий Дронов

Георгий Дронов родился 7 апреля 1971 года. После окончания школы он поступил в Московский государственный институт культуры на факультет режиссуры, а затем решил продолжить образование в Театральном училище им М. Щепкина.

«Я пошел издалека. Сначала овладел режиссурой, а потом уже выучился на актера. Когда я заканчивал обучение на режиссера, то преподаватель посоветовал мне выучиться на артиста. Он сказал, что у меня есть актерский талант, а режиссура — это время возраста, опыта, она никуда не денется. Так и вышло. Но опыт режиссуры по сей день помогает мне в работе, поскольку я вижу картину со стороны», — рассказывал Дронов в интервью Светлане Баласанян.

В кино актера привел Леонид Гайдай — это была эпизодическая роль продавца газет на Арбате в комедии «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Известность пришла к Дронову в 2000 году, когда на экраны вышел один из первых ситкомов канала ТНТ «Саша + Маша». Параллельно артист снялся в блокбастере Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор», а спустя два года — в «Дневном дозоре».

В 2006 году он стал режиссером некоторых эпизодов сериала «Счастливы вместе», а в 2009-м снялся в ремейке американского проекта «Все любят Рэймонда» — в «Ворониных». Именно этот ситком дал Дронову второй виток популярности. «Воронины» выходили на канале СТС до 2019 года, за это время было снято 24 сезона. Съемки прекратили из-за смерти Бориса Клюева.

«Окончание съемок было связано с уходом из жизни нашего любимого папы, Бориса Владимировича Клюева. И, может быть, если бы не это, мы еще что-то сделали бы в рамках той истории. Жалко, что все закончилось так», — делился Дронов в интервью RT.

В 2021 году на канале ТНТ вышел комедийный сериал «Девушки с Макаровым», где актер появился в образе заместителя начальника ОВД «Бутово» по охране общественного порядка, а в марте 2023 года Дронов вновь появился на СТС — в проекте «Моя мама — шпион».

Фото: Студия «Комеди Клаб продакшн» Кадр из сериала «Девушки с Макаровым»

Чем сейчас занимается Георгий Дронов

Георгий Дронов продолжает появляться в комедийных сериалах, но уже не так часто, как раньше. Сейчас он больше играет в театральных постановках. При этом артист подчеркивал, что столкнулся с «проклятием ситкома».

«На меня правда наложено своеобразное „проклятие“ ситкома. Но оно связано не со мной, а с отношением ко мне. Это доставляет творческий дискомфорт, так как в основном мне предлагают комедийные проекты, а я бы хотел более серьезных ролей. Но поскольку я позитивный человек, то даже такие события стараюсь повернуть с другой стороны. Смотрю на это так: в комедии тоже можно показать себя по-разному, комедия многолика», — объяснял он.

Дронов признавался, что однажды чуть не ушел из актерской профессии после спектакля «Дикарь Forever» Дайнюса Казлаускаса. В тот момент у них с режиссером разошлись видения, и артист решил, что все в своей работе делает не так.

«В тот момент я думал, что здорово справляюсь с ролью в спектакле, но когда режиссер Дайнюс Казлаускас пришел посмотреть постановку, то сказал, что я практически все делаю не так. В тот момент у меня рухнул мир. Оказалось, что я шел совсем не туда. Я был готов проснуться вне профессии, но Дайнюс позвонил мне позже и сказал, что я сделал спектакль своим и я имею на это право. И тогда я выдохнул», — вспоминал актер.

Дронов — муж и отец двоих детей, однако о своей семье он ничего не рассказывает. Актер объяснял, что не комментирует личную жизнь в СМИ.

«Кто-то получает удовольствие от того, что его жизнь из теневой становится публичной. Кто-то берет энергию от популярности и узнаваемости. Я, напротив, оказавшись в состоянии медийности, понял, что привлекаю внимание большего количества людей, чем я мог бы пережить», — говорил он.

Актер редко дает интервью. По его словам, для общения с прессой у него почти нет инфоповодов. Кроме того, Дронов не ведет соцсети. Он отмечал, что понимает важность ведения аккаунтов для привлечения внимания к проектам и спектаклям, но пока не может заставить себя сделать это, так как предпочитает тратить свободное время на семью и подготовку к работе.

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