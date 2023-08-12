Перелом ног и смерть мужа: куда пропала звезда фильмов Гайдая Селезнева

Фото: Russian Look/Global Look Press

Кадр из фильма «Операция «Ы»и другие приключения Шурика»

Народная артистка России Наталья Селезнева давно не появляется на экранах и сцене театра. Приостановить карьеру звезду фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» заставили переломы ноги, а когда ее самочувствие улучшилось, то недуги обрушились на супруга. Куда пропала актриса и как она живет сейчас?

Как сейчас живет Наталья Селезнева

Несколько лет назад Наталье Селезневой сделали операцию на шейке бедра. После нее знаменитость жаловалась на сильные боли в ногах, а затем и вовсе перестала ходить или делает это крайне редко. Даже по сцене актриса передвигается в кресле. Сама она редко комментирует текущее состояние, но отмечает, что не может представить себя без работы и зрителей. 78-летняя артистка редко появляется на сцене Театра сатиры, в котором служит, однако продолжает получать заработную плату. Сама Селезнева свое отсутствие в постановках объясняет не только проблемами со здоровьем, но и уходом из жизни коллег. Ей тяжело осознавать, что театр лишился Спартака Мишулина, Ольги Аросевой и Михаила Державина.

В 2020 году в жизни актрисы случилась трагедия — она потеряла супруга Владимира Андреева, с которым прожила 52 года. Он скончался через двое суток после празднования 90-летия. Причем о смерти мужа Селезнева узнала от постороннего человека.

«Силы пока только накапливаются, они не берутся. Я хочу вернуться в театр и играть, а для этого нужно восстановиться не только морально, но и физически. Не поверите, столько отказываю сейчас. Мне так стыдно перед друзьями, продюсерами, режиссерами. Если говорить о смерти Вовы, то я чувствовала: что-то случится. Он лежал, тяжело дышал. Врачи приходили. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но позвонила женщина, которая живет у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи... его больше нет», — делилась звезда.

Последние годы артист страдал от сердечной недостаточности и тяжело переживал подступающую немощь. По мнению коллег, на болезнь наложилась депрессия, что и стало совокупной причиной кончины. Андреева похоронили на Троекуровском кладбище. Селезнева подчеркивала, что после ухода мужа ей пришлось учиться жить без него. Но артистка осталась не в одиночестве — у нее есть сын и внуки.

Чем известна Наталья Селезнева

Наталья Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве в творческой семье фотожурналиста и художницы по росписи. Судьба девочки решилась, когда на улице ее увидел служивший в Центральном театре Советской Армии Михаил Майоров: шестилетнему ребенку предложили роль в спектакле. На этом череда случайностей не закончилась — однажды в зрительном зале оказалась Агния Барто и позвала юную актрису на съемки фильма «Алеша Птицын вырабатывает характер». Потом у Селезневой было несколько ролей в детских картинах, поступление в Щукинское училище и роль «хорошей девочки Лиды» в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». При этом знаменитость отмечала, что вовсе не ранний опыт в кино повлиял на выбор вуза, а восхищение будущим партнером по картине «Иван Васильевич меняет профессию» Юрием Яковлевым.

«Он имел магнетическое влияние на женщин, я была так в него влюблена! Когда мы ходили с Мансуровой, то у нас было две темы: Вахтангов и Яковлев», — делилась актриса.

Селезнева сыграла учительницу литературы в «Я вас любил...», маму Пети в «Приключениях желтого чемоданчика», но именно комедии Гайдая прославили ее на всю страну. Еще одной запоминающейся ролью стала пани Катарина из «Кабачка „13 стульев“», съемки которого шли 12 лет. Со временем ярких экранных ролей у знаменитости становилось меньше, но Театр сатиры, в котором она стала служить сразу после окончания вуза, позволял ей развиваться. Селезнева играла в спектаклях «Горе от ума», «Идеальное убийство», «Грустно, но смешно» и других.

Читайте также:

Отдалилась от детей, ходит с трудом: куда пропала актриса Наталья Фатеева

Куда пропала звезда «Кавказской пленницы» Варлей: где живет, чем занимается

Метов, Губин, Варум: куда пропали российские звезды и почему