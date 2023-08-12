«Не приглашают в кино»: куда пропала звезда сериала «Саша + Маша» Бирюкова

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Актриса Елена Бирюкова с дочерью Александрой

Актриса Елена Бирюкова сейчас редко снимается в кино, чаще ее можно увидеть на театральной сцене. Звезда ситкома «Саша + Маша» в интервью жаловалась на невостребованность и на то, что режиссеры не приглашают ее в проекты. Почему артистка пропала с экранов и чем она занимается сейчас?

Почему Елена Бирюкова пропала из кино

Елена Бирюкова стала популярной в 2003 году после выхода на экраны сериала «Саша + Маша», где она сыграла вместе с Георгием Дроновым. Артистка в интервью Светлане Баласанян признавалась, что ее по сей день ассоциируют с героиней ситкома, хотя с его выхода прошло 20 лет. По словам Бирюковой, после проекта она не получала предложений сняться в кино. При этом у знаменитости много работы в театре.

«Раздражает ли меня ассоциация с Машей? Скорее удивляет, что остались люди, которые еще это помнят. Хотя, с другой стороны, значит, мы с Георгием Дроновым хорошо сделали свою работу, раз остались в памяти людей. Многих актеров после подобных ролей зовут в аналогичные проекты. Меня, наоборот, никуда не приглашали. Я до сих пор не понимаю, что мне надо сделать, чтобы меня стали приглашать на пробы. Но театральных проектов у меня очень много, там есть из чего выбрать», — рассказывала она.

При этом Бирюкова отметила, что не отказывается даже от маленьких и неинтересных ролей в кино, поскольку это — способ ее заработка. Звезда чувствует ответственность перед родителями и детьми, которым должна помогать финансово. Она призналась, что разочарована в актерской профессии.

«Я отношусь к тому типу людей, которые „отговорят вашего ребенка от поступления в театральный институт дорого“. Потому что я понимаю, какая это тяжелейшая, мучительная и в какой-то степени даже мазохистская профессия. Очень сложно работать, когда тебя постоянно оценивают, и ты все время будто сдаешь экзамен и думаешь — понравишься или нет», — жаловалась актриса.

Как сейчас живет Елена Бирюкова

Елена Бирюкова вышла замуж за бизнесмена Илью Хорошилова, экс-супруга ее подруги Екатерины Климовой, в 2019 году. Для артистки брак стал третьим.

«Мы с Ильей сошлись, когда они с Катей уже не были вместе, у нее уже родились дети от другого мужчины. С Катей мы общаемся по сей день. Она как-то сказала мне, что пусть лучше я буду общаться с их общей дочкой, чем чужая тетка», — делилась Бирюкова.

Пожениться пара решила спустя время. По словам звезды, это была инициатива ее старшей дочки от первого брака и общей наследницы. Дети хотели, чтобы родители узаконили отношения. Церемония не была пышной: на торжество Бирюкова и Хорошилов пригласили не более двух десятков человек. Артистка отмечала, что все мужчины, с которыми она встречалась, всегда хотели на ней жениться, а она под венец не спешила.

«Все мои молодые люди всегда хотели на мне жениться, а я от этого страдала. Но соглашалась. Мне будто было неудобно отказывать», — говорила знаменитость.

Звезда подчеркивала, что ее дочери очень разные. Старшая — сильная, волевая и целеустремленная, а младшая растет доброй и ранимой. Сейчас актриса мечтает о путешествиях: она хочет поехать в Италию и Францию на машине.

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