В продолжении сериала «Счастливы вместе», которое выйдет под названием «Букины», будут резкие повороты сюжета, рассказал NEWS.ru режиссер изначальной версии ситкома Георгий Дронов. По его словам, ему предлагали участвовать в перезапуске, однако он работает над другими проектами.
Я рад, что «Счастливы вместе» возвращается на экраны, пока не знаю, смогу ли поучаствовать в качестве режиссера в новом проекте, мне уже предлагали, но у меня есть много других планов на осень. Возможно, что у нас и совпадет. Могу сказать точно, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актеров, которые принимали участие в съемках. Так что с удовольствием будем ждать возвращения сериала, — сказал Дронов.
Ранее представители телеканала ТНТ рассказали NEWS.ru, что продолжение сериала выйдет под названием «Букины», актеры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин вернуться к своим ролям Гены, Даши, Светы и Ромы Букиных. По словам Логинова, зритель скоро узнает, чем его герой мог бы заниматься в 2023-м.