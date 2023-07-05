Я рад, что «Счастливы вместе» возвращается на экраны, пока не знаю, смогу ли поучаствовать в качестве режиссера в новом проекте, мне уже предлагали, но у меня есть много других планов на осень. Возможно, что у нас и совпадет. Могу сказать точно, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актеров, которые принимали участие в съемках. Так что с удовольствием будем ждать возвращения сериала, — сказал Дронов.