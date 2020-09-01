Умер народный артист РФ Борис Клюев

https://static.news.ru/photo/63537114-ec86-11ea-804d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скончался народный артист России Борис Клюев. Ему было 76 лет.

Борис Клюев умер, он был тяжело болен, — рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

Время и место похорон сообщат позднее, передаёт ТАСС.

Врачи диагностировали рак лёгких у Клюева в 2018 году. Однако актёр, несмотря на тяжёлое заболевание, снимался в сериале «Воронины».

Клюев родился в 1944 году в Москве. Учился в Театральном училище имени Щепкина. Ему удалось дебютировать в кино в 1968 году будучи студентом. Широкую известность получил благодаря роли Рошфора в телеэпопее режиссёра Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д`Артаньян и три мушкетёра». В 2002 году получил звание «Народный артист России».

Как писал NEWS.ru, умер народный артист Советского Союза Владимир Андреев. Он скончался на 91-м году жизни.