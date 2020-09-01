Умер народный артист РФ Борис Клюев

Скончался народный артист России Борис Клюев. Ему было 76 лет.
Борис Клюев умер, он был тяжело болен, — рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.
Время и место похорон сообщат позднее,
Врачи диагностировали рак лёгких у Клюева в 2018 году. Однако актёр, несмотря на тяжёлое заболевание, снимался в сериале «Воронины».
Клюев родился в 1944 году в Москве. Учился в Театральном училище имени Щепкина. Ему удалось дебютировать в кино в 1968 году будучи студентом. Широкую известность получил благодаря роли Рошфора в телеэпопее режиссёра Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д`Артаньян и три мушкетёра». В 2002 году получил звание «Народный артист России».
Как писал NEWS.ru, умер народный артист Советского Союза Владимир Андреев. Он скончался на 91-м году жизни.
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