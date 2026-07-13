Путин присвоил высокое звание режиссеру Малого театра Драгунову

Режиссеру Государственного академического Малого театра Владимиру Драгунову присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Присвоить звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» Драгунову Владимиру Николаевичу — режиссеру-постановщику федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Малый театр России», — говорится в указе.

Драгунов также является заслуженным артистом России. В октябре 2026 года режиссеру исполнится 70 лет.

Ранее Путин присвоил звание Героя Труда советскому и российскому балетмейстеру Борису Эйфману. Глава государства отметил особые заслуги Эйфмана в развитии хореографического искусства.

До этого Путин присвоил звание народного артиста России известному советскому и российскому актеру, члену Союза кинематографистов РФ Владимиру Конкину. Артист известен прежде всего ролью Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя».