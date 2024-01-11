Умер Юрий Соломин: причина, реакция коллег, где и когда будет прощание Народного артиста СССР Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Юрий Соломин

Похороны народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина пройдут 15 января на Троекуровском кладбище, сообщила директор театра Тамара Михайлова. Что известно о смерти артиста, как отреагировали коллеги?

Что известно о смерти Соломина, когда состоится прощание

Артист скончался на 89-м году жизни в четверг, 11 января. По словам внучки актера, в момент смерти рядом находилась его дочь.

«[Соломин] умер тихо, во сне, — рассказала внучка артиста.

По информации Telegram-канала Mash, предварительная причина смерти актера — почечная недостаточность.

«Предварительная причина смерти Юрия Соломина — почечная недостаточность. Она стала осложнением на фоне перенесенного инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг», — говорится в публикации.

6 ноября 2023 года Соломин был госпитализирован после того, как упал в обморок во дворе жилого дома. Позже выяснилось, что у Соломина диагностировали инсульт.

В беседе с NEWS.ru Михайлова рассказала, что артист очень сильно хотел выйти на работу после госпитализации, но сегодня утром стало известно о его смерти.

«Мы опустошены и опечалены новостью о смерти Юрия Мефодьевича. Причины его смерти пока неизвестны. После госпитализации его выписали из больницы, он очень рвался на работу. Вчера он лег спать и просто не проснулся. С утра нам об этом сообщили его родственники», — сообщила художественный руководитель Государственного академического Малого театра.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Михайловой, Соломин хотел быть похоронен рядом со своей супругой.

«Мы планируем прощание на понедельник (15 января. — NEWS.ru), оно пройдет в Малом театре. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, Юрий Мефодьевич хотел быть похороненным рядом с женой» — объяснила она.

Реакция Госдумы и артистов на смерть Соломина

Актер, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что таких великих артистов, как Соломин, уже практически не осталось.

«Это очень печальная новость. Нас покидают великие артисты, их практически не осталось. Юрий Мефодьевич — это символ настоящего мужчины, офицера и блистательного актера. Он долгие годы был руководителем Малого театра, блестяще выполняя свою работу. Он — мощнейшая фигура российского и советского искусства. К сожалению, таких, как он, почти не осталось. Светлая память ему, мои соболезнования родственникам, всем близким и театру, который, как я думаю, осиротел без него», — сказал артист.

Российская актриса театра и кино, телеведущая Ольга Будина в комментарии NEWS.ru назвала последнюю встречу с Соломиным, которая состоялась почти 20 лет назад, подарком судьбы.

«Мы виделись с ним 20 лет назад, с тех пор не общались. Встреча с таким человеком — подарок судьбы. Невозможно забыть, как он всегда внимательно слушал, всегда не на бегу отвечал. Я думаю, для него всегда было важно видеть и понимать, с кем конкретно он разговаривает, и дать этому человеку максимум того, что он может», — заявил она.

Первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко уверена, что смерть Соломина является большим горем для всех, кто любил его творчество.

«Он был необыкновенным человеком, замечательным, очень теплым, очень хорошим. Это большое горе для нас, для всех его почитателей, для всех, кто любил его работы и любил его как замечательного руководителя. Он очень любил и берег своих артистов. Соболезнования родным и близким», — отметила парламентарий.

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