Что известно о причине смерти и последних днях жизни актера Юрия Соломина Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Юрий Соломин

Народный артист СССР Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет. Что об этом известно, какими были последние дни его жизни?

Чем известен Соломин

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите.

Он занял пост худрука Малого театра в 1988 году, в труппу его приняли в 1957 году после окончания Высшего театрального училища им. Щепкина. В 1960-х Соломин начал преподавать в училище, в 1975 году стал художественным руководителем курса «Мастерство актера».



За годы службы в театре актер сыграл в десятках спектаклей, например: «Сирано де Бержерак», «Униженные и оскорбленные», «Живой труп», «Горе от ума», а также поставил ряд спектаклей в качестве режиссера («Лес», «Чайка», «Три сестры», «Бесприданница»).

Среди наиболее известных ролей Соломина в кино — капитан Кольцов из «Адъютанта его превосходительства», Иван Телегин из «Хождения по мукам», Генрих Айзенштайн из «Летучей мыши», сотрудник КГБ Славин из «ТАСС уполномочен заявить...» и другие.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о смерти Соломина

О смерти Юрия Соломина сообщила его внучка. По ее словам, режиссер умер во сне.

«Он умер тихо, во сне», — уточнила внучка артиста.

По данным Telegram-канала Mash, предварительная причина смерти актера — почечная недостаточность, которая стала осложнением на фоне перенесенного инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг.

«Плюс его самочувствие постоянно ухудшалось на фоне гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза», — пишет Mash.

Дату прощания с Соломиным сообщат позднее.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Юрий Соломин

Какими были последние дни жизни Соломина

6 ноября Юрия Соломина экстренно госпитализировали после потери сознания. Тогда актер упал в обморок во дворе жилого дома. Ему вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи приняли решение немедленно доставить артиста в больницу. Позже выяснилось, что у Соломина диагностировали инсульт.

В конце декабря прошлого года директор Малого театра Тамара Михайлова рассказывала, что Соломин проведет новогодние праздники в больнице. Она объясняла, что на всякий случай было решено оставить актера под наблюдением врачей. При этом, по словам Михайловой, состояние режиссера было стабилизировано.

В начале января Михайлова сообщала, что Соломин остается в больнице.

«Состояние стабильное, планируем по окончании праздников выписку», — говорила она.

Может ли Безруков занять должность Соломина в театре

В декабре 2023 года в СМИ появилась информация о возможном назначении актера Сергея Безрукова художественным руководителем Мало театра. Тогда Тамара Михайлова заявила, что на данный момент этого не может быть, поскольку у Юрия Соломина был заключен пожизненный контракт на пост худрука, снять с которого его нельзя.

«Это точно не про Малый. Слухи ходят про другой театр. Безрукова не могут назначить в Малый театр по разным причинам. Во-первых, у Юрия Соломина — пожизненный контракт на роль худрука Малого, снять его не могут», — говорила она.

Михайлова также подчеркивала, что Безруков не имеет никакого отношения к этому театру.

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