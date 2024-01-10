Умер бывший барабанщик Scorpions Бывший барабанщик Scorpions Джеймс Коттак умер на 61-м году жизни

Фото: Isabel Schiffler/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джеймс Коттак

Бывший барабанщик групп Scorpions и Kingdom Come Джеймс Коттак скончался в возрасте 60 лет, сообщает TMZ. Факт смерти американского артиста подтвердила его дочь Тоби.

Коттак ушел из жизни утром 9 января в Луисвилле (штат Кентукки), где родился и жил до 1987 года. Точная причина смерти музыканта пока не установлена. По информации некоторых СМИ, у него были серьезные проблемы с алкоголем, которые повлияли на его карьеру. Из-за этого осенью 2016 года он покинул группу Scorpions.

Коттак за свою карьеру принял участие в записи двух альбомов Kingdom Come. Кроме того, он играл с группами Warrant, Montrose и Wild Horses.

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