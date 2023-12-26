Директор Малого театра рассказала о состоянии Соломина после инсульта Директор Малого театра Михайлова: состояние Соломина после инсульта стабильное

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Состояние художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина стабильное, рассказала директор театра Тамара Михайлова. В разговоре с KP.RU она отметила, что актер проведет новогодние праздники в больнице. По ее словам, на всякий случай было решено оставить Соломина под наблюдением врачей.

Все по-прежнему, Юрий Мефодьевич в больнице, резких изменений нет, он стабилен. Мы побоялись выписывать его перед праздниками. Сейчас предновогодняя суета, потом почти 10 дней каникул, страна отдыхает. Оставлять Юрия Мефодьевича без гарантированной медицинской помощи не хотелось, — отметила директор театра.

По словам Михайловой, сам 88-летний актер просится домой. Она выразила уверенность, что Соломин вернется к работе. Директор подчеркнула, что даже в больнице он продолжает интересоваться делами театра, репетициями и постановками.

Даже в больнице интересуется, как театр выполнил годовой план, как идут репетиции новых постановок, кого из артистов подавать на звания. Он в теме. В курсе всего, что происходит в театре. Основная проблема — это его возраст, — заключила Михайлова.

Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября после потери сознания, с тех пор он остается под наблюдением врачей. Актер упал в обморок во дворе жилого дома, прибывшие на место врачи решили немедленно доставить его в больницу, медики диагностировали у артиста инсульт.