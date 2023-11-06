Актер Юрий Соломин госпитализирован в Москве: почему, в каком он состоянии Актера Юрия Соломина экстренно госпитализировали после потери сознания

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Юрий Соломин

В Москве экстренно госпитализировали народного артиста СССР худрука Государственного академического Малого театра Юрия Соломина. Что известно о его здоровье?

Что известно о госпитализации Соломина

По информации Telegram-канала «112», Юрий Соломин упал в обморок во дворе жилого дома. Ему вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место врачи приняли решение немедленно доставить 88-летнего артиста в больницу. По данным Telegram-канала Mash, у Соломина случился инсульт.

Что в окружении Соломина сказали о его госпитализации

Режиссер Малого театра Андрей Житинкин рассказал NEWS.ru, что Юрий Соломин часто ложится на профилактику в больницу и наблюдается у врачей. По его словам, в театре не сообщали о тяжелом состоянии артиста.

«Не волнуйтесь, Юрий Мефодьевич очень часто ложится на профилактику, наблюдается у врачей. Я думаю, что там ничего страшного. В театре ни о чем таком не сообщали», — заявил Житинкин.

При этом в Малом театре подтвердили NEWS.ru, что Юрий Соломин экстренно госпитализирован.

«Юрия Мефодьевича действительно экстренно госпитализировали, о его нынешнем состоянии мы знаем только то, что он находится в сознании. Доподлинно известно, что он с утра потерял сознание и ему вызвали скорую. Сейчас он в больнице», — отметили в пресс-службе.

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала РБК, что Соломин почувствовал себя плохо, когда собирался ехать на работу. По ее словам, сейчас режиссер «в сознании, разговаривает».

«Он госпитализирован. Он потерял сознание на улице, когда садился в машину и ехал в театр. Сейчас он в больнице. Он в сознании, разговаривает», — сообщила Михайлова.

Чем известен Соломин

Юрий Соломин занял пост худрука Малого театра в 1988 году, в труппу его приняли в 1957 году, после окончания Высшего театрального училища им. Щепкина. В 1960-х артист начал преподавать в училище, в 1975 году стал художественным руководителем курса «Мастерство актера».



За годы службы в театре Соломин сыграл в десятках спектаклей, например «Сирано де Бержерак», «Униженные и оскорбленные», «Живой труп», «Горе от ума», а также поставил ряд спектаклей в качестве режиссера («Лес», «Чайка», «Три сестры», «Бесприданница»).

Среди наиболее известных ролей артиста в кино — капитан Кольцов из «Адъютанта его превосходительства», Иван Телегин из «Хождения по мукам» (Телегин), Генрих Айзенштайн из «Летучей мыши», сотрудник КГБ Славин из «ТАСС уполномочен заявить...» и другие. Всего он сыграл почти в 60 проектах.

Фото: РИА Новости Актер Юрий Соломин в роли Кольцова (слева) и московский школьник Саша Милокостный в роли Юры в телевизионном художественном фильме Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства»

Помимо этого, Соломин является лауреатом государственных премий России за вклад в развитие кино, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2020 году он был удостоен звания Героя Труда.

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