В Малом театре ответили на слухи о назначении Безрукова худруком Директор Малого театра Михайлова опровергла слухи о назначении Безрукова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актера Сергея Безрукова на данный момент не планируют назначать художественным руководителем Малого театра, заявила директор театра Тамара Михайлова. В беседе с KP.RU она подчеркнула, что на это есть несколько причин. Так, у актера Юрия Соломина заключен пожизненный контракт на роль худрука, снять его с этой должности нельзя.

Это точно не про Малый. Слухи ходят про другой театр. <...> Безрукова не могут назначить в Малый театр по разным причинам. Во-первых, у Юрия Соломина — пожизненный контракт на роль худрука Малого, снять его не могут, — поделилась Михайлова.

По словам директора, Безруков также не имеет никакого отношения к данному театру. Она пояснила, что актер представляет другую театральную школу и является выпускником Школы-студии МХАТ, а не Щепкинского училища. При этом Михайлова отметила, что сейчас это не является большой преградой.

До этого появились слухи, что Безрукова могут назначить на роль художественного руководителя Малого театра. Информация об этом появилась в анонимном Telegram-канале.

Ранее дирижер Валерий Гергиев был назначен на должность генерального директора Большого театра в Москве. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Гергиев сменил на этой должности Владимира Урина, ушедшего с поста по собственному желанию.