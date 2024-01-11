Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет, сообщает RT со ссылкой на заявление его внучки. По словам женщины, актер скончался во сне. В момент смерти рядом находилась его дочь. Точные причины смерти Соломина неизвестны, дату прощания с актером сообщат позднее.
[Соломин] умер тихо во сне, — рассказала внучка артиста.
10 января директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова заявила о выписке Соломина из больницы. В медицинском учреждении он встретил новогодние праздники. По словам Михайловой, художественный руководитель театра рвался на работу.
Артиста госпитализировали 6 ноября после падения в обморок во дворе жилого дома. Врачи диагностировали у него легкую форму инсульта. Утверждалось, что после госпитализации у Соломина развилась двусторонняя пневмония и появились грубые нарушения речи, однако официального подтверждения данной информации не было.
Соломин известен не только как актер, но и как преподаватель. С 1961 года он работал в Высшем театральном училище имени Щепкина, занимая должность на кафедре актерского мастерства. В 1988 году его назначили художественным руководителем Малого театра. Фильмография артиста насчитывает около 60 лент.
Фото: В. Бондарев/РИА Новости
Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России (1988—2024)
Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости
Юрий Соломин в роли Хлестакова в спектакле по пьесе Максима Горького «Ревизор»
Фото: РИА Новости
Актер Юрий Соломин в роли Кольцова (слева) и московский школьник Саша Милокостный в роли Юры в телевизионном художественном фильме Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства»
Фото: РИА Новости
Кадр из художественного фильма «Блокада» (Ленфильм, 1973-1977 гг.). Режиссер - Михаил Ершов. В роли майора Звягинцева - актер Юрий Соломин
Фото: РИА Новости
Кадр из фильма «Дерсу Узала» (Мосфильм, 1975 год). Режиссер-постановщик - Акира Куросава
Фото: Мурашко/РИА Новости
Кадр из художественного фильма «Хождение по мукам». В роли Телегина - артист Юрий Соломин
Фото: Мурашко/РИА Новости
Кадр из многосерийного телевизионного фильма по трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам»
Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Съемки фильма «ТАСС уполномочен заявить...» режиссера Владимира Фокина. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов М. Горького. Народный артист РСФСР Юрий Соломин в роли полковника КГБ
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Юрий Соломин в спектакле «Филумена Мартурано»
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Юрий Соломин церемонии вручения государственных наград Российской Федерации. Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, 2015 год