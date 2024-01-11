Артист Соломин скончался на 89-м году жизни

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет, сообщает RT со ссылкой на заявление его внучки. По словам женщины, актер скончался во сне. В момент смерти рядом находилась его дочь. Точные причины смерти Соломина неизвестны, дату прощания с актером сообщат позднее.

[Соломин] умер тихо во сне, — рассказала внучка артиста.

10 января директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова заявила о выписке Соломина из больницы. В медицинском учреждении он встретил новогодние праздники. По словам Михайловой, художественный руководитель театра рвался на работу.

Артиста госпитализировали 6 ноября после падения в обморок во дворе жилого дома. Врачи диагностировали у него легкую форму инсульта. Утверждалось, что после госпитализации у Соломина развилась двусторонняя пневмония и появились грубые нарушения речи, однако официального подтверждения данной информации не было.

Соломин известен не только как актер, но и как преподаватель. С 1961 года он работал в Высшем театральном училище имени Щепкина, занимая должность на кафедре актерского мастерства. В 1988 году его назначили художественным руководителем Малого театра. Фильмография артиста насчитывает около 60 лент.