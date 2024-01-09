В Малом театре рассказали о состоянии попавшего в больницу артиста Соломина ТАСС: народного артиста СССР Соломина выписали из больницы

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Народный артист Советского Союза Юрий Соломин

Народный артист Советского Союза Юрий Соломин, попавший в больницу после потери сознания, был выписан из медицинского учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Государственного академического Малого театра Тамары Михайловой. По ее словам, Соломин, занимающий должность художественного руководителя театра, «рвется на работу».

Отмечается, что Соломин был госпитализирован 6 ноября после падения в обморок во дворе жилого дома. По словам Михайловой, артист перенес инсульт в легкой форме. Врачи приняли решение оставить артиста в больнице на новогодние праздники, чтобы убедиться в улучшении его состояния. Позднее он был выписан.

[Соломина] выписали. Он рвется в театр, — заявила Михайлова.

Как сообщалось ранее, 76-летний российский поэт Лев Рубинштейн попал в реанимацию после того, как его сбила машина. Отмечается, что он переходил дорогу в положенном месте. По словам журналиста Игоря Иртеньева, в настоящее время писатель находится в НИИ имени Склифосовского. Его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное, поэт перенес операцию. Предполагается, что в результате ДТП Рубинштейн получил черепно-мозговую травму, ушибы и переломы, также был диагностирован отек мозга.