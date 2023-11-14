Mash: у Юрия Соломина развилась пневмония и нарушилась речь

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Юрий Соломин

Telegram-канал Mash сообщил, что помимо деменции у худрука Малого театра Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония после перенесенного инсульта. По информации канала, народный артист остается в реанимации и не может говорить из-за грубых нарушений речи.

Как сообщает Mash, на фоне пневмонии в крови артиста резко подскочили показатели C-реактивного белка (СРБ), который за сутки увеличился с 2,9 до 223 миллиграммов на литр. По информации канала, Соломин находится в сознании, но дезориентирован в пространстве.

14 ноября директор Малого театра Тамара Михайлова, ранее подтвердившая, что актер перенес инсульт, рассказала, что состояние Соломина остается стабильно тяжелым. 8 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что у 88-летнего артиста парализовало левую сторону тела. 10 ноября канал писал об улучшении самочувствия артиста и о его разборчивой речи. В тот же день Mash сообщил, что у Соломина развилась деменция.

Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября после потери сознания, с тех пор он остается под наблюдением врачей. Telegram-канал «112» сообщал, что актер упал в обморок во дворе жилого дома, прибывшие на место врачи решили немедленно доставить его в больницу.