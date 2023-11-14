Стало известно о состоянии госпитализированного Юрия Соломина ТАСС: Юрий Соломин находится в стабильно тяжелом состоянии

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Юрий Соломин

Народный артист СССР Юрий Соломин по-прежнему находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии, рассказала ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова. Артист находится под присмотром врачей с 6 ноября.

Состояние стабильно тяжелое, — сказала Михайлова.

Представители театра подтвердили, что Соломин перенес инсульт в легкой форме. Лечащие врачи уточняли, что артист находится в реанимации, но он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, актер способен дышать самостоятельно.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что из-за перенесенного инсульта Соломина частично парализовало. Однако медики считают, что со временем подвижность вернется к артисту. Кроме того, по словам врачей, Соломин сохранил способность говорить разборчиво.

Также Mash писал, что у художественного руководителя Малого театра развилась деменция. По информации канала, Соломин дезориентирован в пространстве из-за нарушения кровообращения в мозге, его движения заторможены. Актер не помнит некоторые события из своей жизни, в том числе и то, как он попал в больницу, сказано в публикации канала.

Юрий Соломин за свою актерскую карьеру сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах. Массовому зрителю актер знаком по таким работам, как «Адъютант его превосходительства», «Московская сага», «Школьный вальс», «Горе от ума», «Родина ждет» и другим.