Mash: Юрия Соломина частично парализовало Mash: у Юрия Соломина парализовало левую сторону тела после инсульта

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Юрий Соломин

Telegram-канал Mash сообщает, что художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина частично парализовало. По информации канала, у артиста не двигается левая сторона тела из-за перенесенного инсульта.

Mash пишет, что врачи отметили улучшение самочувствия артиста. По словам медиков, Соломин уже может разборчиво говорить, а что касается паралича, то это может пройти со временем. Актер по-прежнему находится в реанимации под наблюдением врачей.

Юрия Соломина экстренно госпитализировали в Москве 6 ноября. Telegram-канал «112» сообщал, что актер упал в обморок во дворе жилого дома. Прибывшие на место врачи приняли решение немедленно доставить Соломина в больницу.

Позднее директор Малого театра Тамара Михайлова подтвердила, что Соломин перенес инсульт. Она рассказала, что артист чувствует себя лучше.

Также стало известно, что актрису театра и кино народную артистку России Раису Максимову экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Невестка актрисы Елена рассказала, что 93-летнюю женщину госпитализировали для переливания крови. По ее словам, происходит это уже пятый раз и процедуры необходимо проводить каждый месяц. Причина тому — анемия.