Стала известна причина госпитализации Раисы Максимовой Раису Максимову госпитализировали из-за низкого гемоглобина

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Раиса Максимова

Народная артистка России Раиса Максимова госпитализирована для переливания крови, рассказала NEWS.ru невестка актрисы Елена. По ее словам, происходит это уже пятый раз и процедуры необходимо проводить каждый месяц. Причина тому — анемия.

Да, госпитализировали. Проблема в том, что она уже пожилой человек. Мы вынуждены каждый месяц ее госпитализировать для переливания крови, чтобы поднимать гемоглобин. Это будет постоянно, потому что гемоглобин падает, не работает костный мозг. Мы ее наверное уже пятый раз госпитализируем. Все будет нормально, сейчас сделают переливание крови, поднимут гемоглобин за три-четыре дня. К сожалению, это нужно проводить постоянно, — пояснила Елена.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 93-летнюю Раису Максимову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Ее родственники вызвали скорую помощь, когда артистка пожаловалась на головокружение и слабость. Врачи выявили анемию и увезли ее в одну из московских клиник.

Несколько дней назад в Москве экстренно госпитализировали народного артиста СССР, худрука Государственного академического Малого театра Юрия Соломина. Директор театра Тамара Михайлова в беседе с NEWS.ru пояснила, что он перенес инсульт. По ее словам, сейчас Соломину лучше, он разговаривает.