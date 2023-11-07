Директор Малого театра назвала точный диагноз Соломина Михайлова: Соломин перенес инсульт

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Юрий Соломин

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин перенес инсульт, заявила NEWS.ru директор театра Тамара Михайлова. По ее словам, сейчас ему лучше, он разговаривает.

У Юрия Соломина инсульт, но сейчас ему значительно лучше, он разговаривает. Правда пока не встает с постели, врачи не разрешили, — рассказала Михайлова.

По ее словам, Соломин еще останется в больнице. Это позволит врачам наблюдать за ним, чтобы исключить повторные приступы.

Ранее в Малом театре не смогли подтвердить диагноз Соломина. Как пояснили в пресс-службе, медицинское заключение в театре на тот момент еще не получили.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что врачи подтвердили у него инсульт. По информации канала, он находится в реанимации, а его состояние стабильно тяжелое. При этом оно осложняется из-за тяжелой формы гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза, пишет источник. На момент госпитализации Соломин чувствовал слабость в левой руке, у него кружилась голова и была нарушена речь.

Об ухудшении состояния актера стало известно 6 ноября. В пресс-службе Малого театра сообщили, что на момент госпитализации худрук находился в сознании. Telegram-канал «112» в свою очередь сообщал, что актер упал в обморок во дворе жилого дома.