Народную артистку России Раису Максимову экстренно госпитализировали Mash: народную артистку РФ Раису Максимову госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Раиса Максимова

Telegram-канал Mash сообщил, что актриса театра и кино народная артистка России Раиса Максимова экстренно доставлена в больницу в тяжелом состоянии. По данным канала, причиной госпитализации 93-летней актрисы стала анемия.

Как пишет Mash, родственники Максимовой вызвали скорую помощь, когда артистка пожаловалась на головокружение и слабость. Прибывшие врачи выявили у актрисы анемию и низкий гемоглобин, ее срочно увезли в одну из московских клиник, сказано в публикации канала.

Раиса Максимова продолжает работать в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова. На счету актрисы роли в таких постановках, как «Три сестры», «Тартюф», «На дне», «Утиная охота» и других. В кинематографе женщина отметилась яркими работами в фильмах «Идиот» и «Вдовы».

Несколько дней назад в Москве экстренно госпитализировали народного артиста СССР худрука Государственного академического Малого театра Юрия Соломина, о чем сообщили в пресс-службе театра. Что именно стало причиной экстренной госпитализации, не уточнялось. По данным Telegram-канала «112», актер упал в обморок во дворе жилого дома. Прибывшие на место врачи приняли решение немедленно доставить Соломина в больницу. По информации Telegram-канала Mash, у актера случился инсульт.