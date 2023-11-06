Народного артиста Юрия Соломина госпитализировали в Москве В Москве экстренно госпитализировали народного артиста Юрия Соломина

Фото: Пелагия Тихонова /АГН «Москва»

Юрий Соломин

В Москве экстренно госпитализировали народного артиста СССР, худрука Государственного академического Малого театра Юрия Соломина, сообщили NEWS.ru в пресс-службе театра. Что именно стало причиной экстренной госпитализации, не сообщается.

Юрия Мефодьевича действительно экстренно госпитализировали, о его нынешнем состоянии мы знаем только то, что он находится в сознании. Доподлинно известно, что он с утра потерял сознание и ему вызвали скорую. Сейчас он в больнице, — заявили в пресс-службе театра.

Как сообщает Telegram-канал «112», актер упал в обморок во дворе жилого дома. Прибывшие на место врачи приняли решение немедленно доставить Соломина в больницу. По данным Telegram-канала Mash, у актера случился инсульт.

В Москве ранее госпитализировали народную артистку РСФСР Людмилу Максакову. Ее увезли в больницу из театра имени Вахтангова. Сообщалось, что 83-летняя актриса упала после спектакля «Царь Эдип», где она играет роль царицы Иокасты, и получила ушиб головы.

Ранее сообщалось, что отец Филиппа Киркорова Бедрос сбежал из больницы, не долечив пневмонию. Как сообщал Telegram-канал SHOT, артист заявил медикам, что хочет попробовать нетрадиционные методы лечения. Изначально он сам обратился к медикам с жалобами на боли в спине, одышку и общую слабость. Позднее Бедрос Киркоров опроверг побег из больницы и сообщил, что его лечат «врачи-гении, от которых сбежит только дурак».