Врачи рассказали о состоянии попавшего в реанимацию артиста Соломина Артист Соломин остается в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Юрий Соломин

Состояние Народного артиста СССР Юрия Соломина оценивается как тяжелое, он остается в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в медицинском учреждении, в котором находится актер и режиссер. Отмечается, что он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, артист способен дышать самостоятельно.

Пациент находится в реанимации. Состояние тяжелое, дыхание самостоятельное, — рассказали врачи.

Самочувствие Юрия Соломина ухудшилось в минувшую среду, 6 ноября. Врачи приняли решение о госпитализации артиста. В ходе обследования они подтвердили у художественного руководителя Малого театра инсульт. По данным Telegram-канала Mash, режиссера частично парализовало, однако он сохранил способность разборчиво говорить. Врачи считают, что со временем паралич пройдет.

Юрий Соломин родился в 1935 году в Чите. На посту художественного руководителя Малого театра он находится с 1988 года. За годы службы в театре он сыграл в десятках спектаклей, в том числе в «Сирано де Бержерак», «Униженные и оскорбленные», «Живой труп» и «Горе от ума». В роли постановщика он отметился спектаклями «Лес», «Чайка», «Три сестры» и «Бесприданница».