Умер экс-глава Конституционного суда России Скончался бывший глава Конституционного суда России Марат Баглай

Фото: Александр Чумичев/ТАСС

Марат Баглай

В Москве умер бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай, сообщается на сайте инстанции. Он скончался в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. Отмечается, что смерть Баглая стала утратой для всего юридического сообщества.

Он пользовался уважением коллег как высокий профессионал, надежный товарищ, мудрый учитель. Судьи и сотрудники Конституционного суда РФ выражают глубокое соболезнование родным и близким Марата Баглая и скорбят вместе с ними, — сказано в сообщении.

Баглай был председателем Конституционного суда в 1997–2003 годах. За многолетнюю службу он удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также ордена Дружбы народов.

Ранее стало известно, что бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен скончался на 76-м году жизни. Прощание состоится 12 января на территории Госпиталя для ветеранов войн в часовне Прихода Храма святителя Алексия митрополита Московского.

Виролайнен работал на посту вице-губернатора с 2003 по 2006 год. Он курировал вопросы городского хозяйства, затем в течение трех лет занимал должность председателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству. Он также являлся крупным бизнесменом и миллиардером.