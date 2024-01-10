Умер бывший вице-губернатор Петербурга «Фонтанка»: скончался бывший вице-губернатор Петербурга Олег Виролайнен

Фото: Владимир Футерман/ТАСС

Олег Виролайнен

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен скончался на 76-м году жизни, сообщила «Фонтанка». По нформации издания, прощание состоится 12 января на территории Госпиталя для ветеранов войн в часовне Прихода Храма святителя Алексия митрополита Московского.

Виролайнен работал на посту вице-губернатора с 2003 по 2006 год. Он курировал вопросы городского хозяйства. Затем в течение трех лет Виролайнен занимал должность председателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству. Он являлся крупным бизнесменом и миллиардером. В активы его семьи входили компании «СБС-СЕРВИС», «Навигатор-СБС», а также яхт-клуб «Восточный».

Ранее стало известно о смерти академика РАН, основателя Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимира Хавинсона. По словам вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева, он ушел из жизни в возрасте 77 лет. Мировую известность ученому принесло открытие пептидов. Эргашев назвал Хавинсона выдающимся человеком, память о котором будет жить вечно.

В Москве ранее ушел из жизни писатель, обладатель премии «Русский Букер» Марк Харитонов. Литератор скончался в возрасте 86 лет в своей квартире. Его тело обнаружила дочь. Причиной смерти Харитонова могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.