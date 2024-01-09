В Москве скончался обладатель премии «Русский Букер» SHOT: обладатель «Русского Букера» Марк Харитонов умер в возрасте 86 лет

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Марк Харитонов

В Москве скончался известный писатель, обладатель премии «Русский Букер» Марк Харитонов, сообщает Telegram-канал SHOT. Литератор ушел из жизни в возрасте 86 лет.

По сведениям канала, Харитонов скончался в своей квартире. Тело писателя было обнаружено его дочерью накануне. Предполагается, что причиной смерти литератора могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Харитонов является автором семи романов, десяти повестей, четырех сборников рассказов, шести сборников эссе и двух сборников стихов. Премии «Русский Букер» он удостоился в 1992 году за роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». В 1997 году ему была вручена французская литературная премия за лучшую иностранную книгу. Произведения Харитонова переведены на многие иностранные языки, в числе которых английский, французский, немецкий, португальский, японский.

Ранее сообщалось, что поэт Лев Рубинштейн был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского после того, как его сбил автомобиль. По информации Telegram-каналов, ДТП произошло на пешеходном переходе. Машина, сбившая поэта, протащила его на капоте несколько метров. По словам коллег, литератор перенес операцию, его состояние оценивается как тяжелое.