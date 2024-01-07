В Петербурге умер ученый Владимир Хавинсон, открывший пептиды

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Ученый, академик РАН, основатель Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон умер на 78-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Мировую известность ученому принесло открытие пептидов.

Профессор Владимир Хацкелевич — автор сотен работ и патентов на изобретения, которые он неизменно посвящал своим родителям. Горжусь тем, что у нас вышло несколько совместных печатных работ, — заявил Эргашев.

Вице-губернатор выразил соболезнования родным и близким ученого. Он назвал Хавинсона выдающимся человеком, память о котором будет жить вечно.

Владимир Хавинсон родился в 1946 году в ГДР. Окончил Минское суворовское училище, после которого поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова. Начал карьеру изобретателя еще будучи студентом, с 1970 года занимался темой старения. Благодаря открытию пептидов и биорегуляторов на их основе получил мировое признание.

Важность этого события неоценима для познания механизмов старения человеческого организма. Открытие пептидов помогло сохранить здоровье ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшим от землетрясения в Спитаке и более чем 112 млн человек по всему миру, — отметил вице-губернатор Петербурга.

Ранее в Новосибирске на 90-м году жизни скончался академик РАН, специалист в области геологии нефти и газа Алексей Конторович. Исследователь внес значительный вклад в разработку теории образования нефти.