«Мы опустошены»: в Малом театре рассказали о смерти худрука Юрия Соломина Директор Малого театра Михайлова назвала трагедией смерть артиста Юрия Соломина

Фото: Агентство «Москва»

Директор Малого театра Тамара Михайлова в разговоре с NEWS.ru назвала уход из жизни народного артиста СССР Юрия Соломина трагедией. По ее словам, причина смерти режиссера до сих пор неизвестна. Накануне Соломин лег спать и не проснулся, пояснила Михайлова.

Мы опустошены и опечалены новостью о смерти Юрия Мефодьевича, это трагедия. Причины его смерти пока неизвестны. После госпитализации его выписали из больницы, он очень рвался на работу. Вчера он лег спать и просто не проснулся. С утра нам об этом сообщили его родственники, — рассказала директор Малого театра.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов назвал Юрия Соломина символом настоящего мужчины, офицера и блистательного актера. По его словам, таких выдающихся личностей, как артист, практически не осталось. Певцов выразил свои соболезнования родным и близким актера.

Актриса Ольга Будина заявила, что встреча с таким человеком, как Юрий Соломин, является настоящим подарком судьбы. Она рассказала, что виделась с народным артистом СССР 20 лет назад и с тех пор с ним не общалась. Будина отметила, что Соломин всегда видел и понимал, что конкретно может дать другому человеку.