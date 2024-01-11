Актриса Будина заявила, что встреча с Соломиным стала подарком судьбы

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ольга Будина

Встреча с таким человеком, как Юрий Соломин, является настоящим подарком судьбы, заявила NEWS.ru актриса Ольга Будина. Она рассказала, что виделась с народным артистом СССР 20 лет назад и с тех пор с ним не общалась. Будина отметила, что Соломин всегда видел и понимал, что конкретно может дать другому человеку.

Мы виделись с ним 20 лет назад, с тех пор не общались. Встреча с таким человеком — подарок судьбы. Невозможно забыть, как он всегда внимательно слушал, всегда не на бегу отвечал. Я думаю, для него всегда было важно видеть и понимать, с кем конкретно он разговаривает и дать этому человеку максимум того, что он может, — сказала Будина.

Соломин скончался на 89-м году жизни в четверг, 11 января. По словам внучки актера, в момент смерти рядом находилась его дочь. Точная причина смерти Соломина неизвестна, однако предполагается, что она наступила в результате почечной недостаточности, возникшей на фоне перенесенного инсульта с поражением височной области.

Директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова заявила, что Соломина похоронят на Троекуровском кладбище 15 января. Место выбрал сам актер, пожелавший быть похороненным рядом с женой.