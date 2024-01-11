В Малом театре рассказали, где и когда похоронят артиста Соломина Артиста Соломина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Юрий Соломин

Художественного руководителя Государственного академического Малого театра народного артиста СССР Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище 15 января, заявила директор театра Тамара Михайлова. По ее словам, которые приводит ТАСС, место выбрал сам актер, пожелавший быть похороненным рядом с женой. Отмечается, что время похорон может измениться.

Мы планируем прощание на понедельник (15 января. — NEWS.ru), оно пройдет в Малом театре. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, Юрий Мефодьевич хотел быть похороненным рядом с женой, — рассказала Михайлова.

Артист скончался на 89-м году жизни в четверг, 11 января. По словам внучки актера, в момент смерти рядом находилась его дочь. Точная причина смерти Соломина неизвестна, однако предполагается, что она наступила в результате почечной недостаточности, возникшей на фоне перенесенного инсульта с поражением височной области.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. В 1988 году он занял должность художественного руководителя Малого театра, также он работал преподавателем в училище и руководителем курса «Мастерство актера». За годы службы в театре он сыграл множество ролей в различных спектаклях, в том числе в постановках «Горе от ума» и «Сирано де Бержерак».