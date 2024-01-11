«Театр осиротел без него»: Певцов о смерти народного артиста Юрия Соломина Певцов назвал мощнейшей фигурой искусства умершего артиста Юрия Соломина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

Артист Юрий Соломин был символом настоящего мужчины, офицера и блистательного актера, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов. По его словам, таких выдающихся личностей, как Соломин, практически не осталось. Певцов выразил свои соболезнования родным и близким актера.

Это очень печальная новость. Нас покидают великие артисты, их практически не осталось. Юрий Мефодьевич — это символ настоящего мужчины, офицера и блистательного актера. Он долгие годы был руководителем Малого театра, блестяще выполняя свою работу. Он — мощнейшая фигура российского и советского искусства. К сожалению, таких, как он, почти не осталось. Светлая память ему и мои соболезнования родственникам, всем близким и театру, который, как я думаю, осиротел без него, — сказал Певцов.

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет. По словам его внучки, актер умер во сне. Дату прощания с актером сообщат позднее.

Соломина госпитализировали 6 ноября после падения в обморок во дворе жилого дома. Врачи диагностировали у него легкую форму инсульта. Утверждалось, что после госпитализации у Соломина развилась двусторонняя пневмония и появились грубые нарушения речи, однако официального подтверждения данной информации не было. Позднее директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова заявила о выписке Соломина из больницы. По ее словам, художественный руководитель театра рвался на работу.