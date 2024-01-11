«Очень тяжелый удар»: Басилашвили о смерти Соломина Басилашвили назвал смерть Соломина тяжелым ударом

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Олег Басилашвили

Смерть руководителя Малого театра Юрия Соломина является очень тяжелым ударом, признался NEWS.ru народный артист СССР Олег Басилашвили. О смерти актера стало известно 11 января. Telegram-канал Mash писал, что причиной стала почечная недостаточность.

Очень тяжелый удар. Сейчас не могу говорить. Извините, — сказал Басилашвили.

Соломина госпитализировали 6 ноября после падения в обморок во дворе жилого дома. Врачи диагностировали у него легкую форму инсульта. Утверждалось, что после госпитализации у Соломина развилась двусторонняя пневмония и появились грубые нарушения речи, однако официального подтверждения данной информации не было.

Позднее директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова заявила о выписке Соломина из больницы. По ее словам, художественный руководитель театра рвался на работу.

Соломина похоронят на Троекуровском кладбище 15 января. Место выбрал сам актер, пожелавший быть похороненным рядом с женой. По словам внучки актера, в момент смерти рядом находилась его дочь.