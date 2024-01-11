Ходченкова, Крымский мост, слова об СВО: как сейчас живет Екатерина Шпица

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Екатерина Шпица

Актриса Екатерина Шпица знакома зрителю по ролям в фильмах «Метро», «Экипаж» и «Елки». Что известно о новых проектах артистки, ее личной жизни и связи с Украиной?

Чем сейчас занимается Екатерина Шпица

Екатерина Шпица на настоящий момент задействована в съемках ретро-детектива «Горький 53» о последствиях массовой амнистии в СССР, выход которого запланирован на текущий год. Также она появится в фильмах «В поисках призраков» и «Папу маме заверните». Вдобавок актриса занята в спектакле МХТ им. Чехова «Поколение Маугли».

Шпица состоит в браке с гендиректором фитнес-клубов Русланом Пановым. В мае 2023 года артистка призналась, что посещает с супругом психолога.

«Я и много думаю, но и много чувствую. Даю себе свободу в чувствах. А мой муж более сдержанный человек, но при этом очень справедливый. Тоже чувствующий людей, но при этом самому себе дающий меньше эмоциональной свободы. Мы над этим работаем», — сказала она.

Также артистка сообщила, что готова стать матерью во второй раз. Она воспитывает сына Германа от первого брака с каскадером Константином Адаевым.

Что известно о драке Шпицы со Светланой Ходченковой

Екатерина Шпица и актриса Светлана Ходченкова подрались на съемках детективного сериала «Казанова», однако это было запланировано по сценарию. По завершению работы над лентой актрисы обменялись впечатлениями в соцсетях.

«Вот и закончились съемки проекта „Казанова“. Большое спасибо всей съемочной группе! Отдельное спасибо партнерам — особенно Екатерине Шпице за нежнейшую женскую драку в кадре», — написала Ходченкова.

Шпица ответила ей в комментариях под постом: «Нежнейшая драка! Света, я категорически тебя обожаю».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Екатерина Шпица

Что Екатерина Шпица говорила об СВО

Актриса в день начала спецоперации опубликовала в социальных сетях пост, в котором поделилась воспоминаниями о детстве, проведенном на Украине.

«Я проснулась в 07:30, включила телефон около 08:00, и вот все читаю, читаю, буквы мелькают перед глазами, но я как будто читать разучилась. Половина моей семьи в Киеве и Запорожье. Очевидцы, украинцы, расскажите, что происходит в ваших городах в действительности, если можете уделить этому время», — написала Шпица.

Артистка обратила внимание, что она не хочет обсуждать, кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации.

«У меня лично нет иллюзий относительно потенциальной успешности поиска правды и осознания целесообразности всего происходящего. В такой смуте это просто невозможно постичь», — отметила она.

В январе 2023 года Екатерина Шпица обратилась к детям участников спецоперации. Она поздравила их с Новым годом и Рождеством и пожелала им осуществления смелых желаний, сопутствующей удачи и чуда.

Что Шпица говорила о запрете на въезд на Украину

Екатерина Шпица в 2018 году сыграла главную роль в фильме «Крымский мост. Сделано с любовью». После окончания съемок артистка призналась, что не боится попасть в «черные списки» Украины, так как ей запрещен въезд в страну с 2014 года из-за посещения полуострова.

«Эту ночь, когда меня развернули на паспортном контроле в Борисполе и отправили обратно в Москву через Минск, а я горько плакала, не забуду. Было ужасно грустно и больно. Стоишь с заграничным паспортом гражданина РФ и говоришь с работником таможни на беглом украинском, при этом ощущая себя чужаком», — рассказала актриса KP.RU.

Шпица заявила, что ее «ранит» конфликт между Россией и Украиной и она не может навестить родственников в Киеве, однако отказываться от ролей и посещения Крыма не намерена.

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